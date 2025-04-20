Önder’in kızından duygusal paylaşım: Seni çok özledim ya

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İstanbul’daki evinde 15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından aort damarının yırtıldığı tespit edilen ve götürüldüğü hastanede 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi süreci devam ederken kızının yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Yoğun bakımda tutulan Önder için sevenleri tarafından hastane önünde açılan pankartları ve babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ceren Önder Kandemir’in, “Kurbağa gibi yatıp uyudum koynunda 33 sene. Uyuyamadığımda gelip kocaman ellerinle kulaklarımı kapatmanı özledim. Gecenin bir yarısı uyandırıp ‘Bana bir kahve yap sana keman çalayım’ demeni özledim. Karşına oturtup Onat Kutlar, Gülten Akın okumanı özledim. Seni çok özledim ya” sözleri yürekleri burktu.

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DUA İSTEDİLER

Yoğun bakımda tutulan Önder’i sanatçılar Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl ziyaret etti. Kaynarca, “Hepimizin duası onunla. Kalkacak ve o sevimli yüzüyle, umut veren tavrıyla herkese el sallayacak diye umuyoruz” dedi. Bingöl de “Sırrı Süreyya Önder yattığı yerde bütün Türkiye’yi birleştirdi, herkes onun için dua ediyor. Bu kadar duayla ayağa kalkacağını düşünüyorum. Bu ülke barışa kavuşmadan bizi bırakacağını düşünmüyorum. Herkes dua etsin” diye konuştu. Önder’i KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de ziyaret etti.

EFKAN ÂLÂ VE MEHDİ EKER ZİYARET ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Âlâ ile eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tedavinin devam ettiği hastaneyi ziyaret etti. Önder’in kardeşi Ali Önder ve DEM Partililer ile görüşen heyet, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Efkan Âlâ, “Bütün sevdiklerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başından beri bütün Türkiye yüreğini ortaya koydu, bütün duamız kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder’in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Stabil durumu devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın değerlendirmelerini takip etmek lazım. Dualarımız da temennimiz de kısa zamanda sağlığına kavuşması ve hayata devam etmesi. Kalbinin bundan sonrasında kendi hayatını devam ettirmesi için atmaya devam etmesi en büyük temennimizdir” dedi.