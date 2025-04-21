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Önder’in kızından duygusal paylaşım

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#Sırrı Süreyya Önder#Ceren Önder Kandemir#MESAJ
Önder’in kızından duygusal paylaşım
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 07:00

Yoğun bakımda uyutulan Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, duygusal bir mesaj paylaştı. Kandemir mesajında, “Ağaçların, kuşların da vekilisin ya babam, kuşlar peşimizde. Sana Neşet Ertaş’tan Allı Turnam dinletiyorum. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim. Uyan” dedi

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İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ameliyat sonrası tedavi süreci devam ediyor. Babası için duygusal paylaşımlarda bulunan Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, hastane üstünde uçan kuşların videosunu paylaşarak “Ağaçların, kuşların da vekilisin ya babam kuşlar peşimizde. Sana ‘Allı Turnam’ dinletiyorum. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim. Uyan” dedi. Florence Nightingale Hastanesi’ne dün de ziyaretler sürdü. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal dün hastaneye gelerek Önder’in ailesi ve DEM Partili milletvekillerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

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#Sırrı Süreyya Önder#Ceren Önder Kandemir#MESAJ

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