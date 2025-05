Önder’e veda... Bahçeli 99 gün sonra Meclis’te

Haberin Devamı

DEM Parti, kalp rahatsızlığı sonrasında tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in taziyelerini dün TBMM Tören Salonu’nda kabul etti.

Meclis Başkanvekilliği görevi devam ederken vefat eden Önder için dün TBMM Tören Salonu’nda anı kürsüsü kuruldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile kardeşi Ali Önder, İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan, DEM Parti grubu ve akrabaları, milletvekillerinin taziye ziyaretini Tören Salonu’nda kabul etti. Bazı partilerin liderleri ve farklı partilerden yöneticiler, milletvekilleri, gruplar halinde salona gelerek başsağlığı dileklerini ilettiler. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un taziye dileğinde bulunduğu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları da salona geldi. Tören Salonu’na girerken Sırrı Süreyya Önder’in kürsüdeki fotoğrafını seven Bahçeli, daha sonra DEM Partili yöneticiler ve Ali Önder’le sohbet ederek başsağlığı diledi. Bahçeli, kalp ameliyatı olduğu haftadan itibaren 99 gün sonra Meclis’e dönmüş oldu. MHP Lideri, daha önce eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrinde anma törenine katılmış ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile konutunda görüşmüştü.

Haberin Devamı

KURTULMUŞ: VASİYETİ BARIŞ OLDU

TBMM Başkanı Kurtulmuş, taziyedeki konuşmasında “Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığımız, artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye’nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece fevkalade değerli katkılar sunmuştur. Bu büyük idealin her birimiz için de bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz, Sırrı Süreyya Önder’in Terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak ve bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz” dedi.

Kurtulmuş, Önder’in kişiliğini de “İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun, ne kadar büyük kederler içerisinde olursa olsun biz hiçbir zaman Sırrı Süreyya Bey’i gülmenin dışında bir hal içerisinde halle görmedik. Bu ülkeyi tamamıyla, her bir karışıyla seven, bu memleketin çocuğu olmaktan büyük bir memnuniyet duyan ve bunu da özümsemiş birisi” sözleriyle anlattı.

Haberin Devamı

Hatimoğulları da Önder’in sürece olan katkısının değerine atıfta bulunarak barışın geleceğine söz verdi ve “Önder birleştiriciliğinin bir siyasi ve toplumsal yansıması olacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

TBMM’DE DUYGUSAL ANMA

BİR FIKRAYLA KRİZİ ÇÖZERDİ

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü oturumu Sırrı Süreyya Önder’i anarak açıldı. Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde Önder için dua da okundu.

Partilerin grup yöneticileri de Önder için şunları söylediler:



AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu: Gerçekten yoğun bir çabayla Türkiye’nin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine ve Terörsüz Türkiye hedefine ulaşması yönündeki samimi çabalarıyla bize en büyük mirası bırakmış ve hep birlikte ortak sorumluluk paydası içerisinde bu mirasa sahip çıkma mesuliyetini bizlere hatırlatmıştır. Hepimizin ortak paydası, bu ortak mirasa ve ortak geleceğe Sırrı Süreyya Önder Bey’in de ruhunu rahatlatacak şekilde sahip çıkmamız gerektiğidir.

Haberin Devamı

KENDİSİNDEN RAZIYIZ

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir: Kendisinin özellikle demokratik kişiliği çok ön plandaydı. Kriz ve gerginlik zamanlarında görevli olmasa dahi arka odaya gelip zaman zaman bir şakayla, bir fıkrayla, bir beyitle ama o bilge kişiliğiyle o sorunları çözdüğünün, çözüme katkı verdiğinin de hep birlikte şahidi olduk. Biz kendisinden razıyız.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay: Kendisi ülkemizin barış, huzur ve kardeşliği için verdiği mücadeleleriyle hafızalarımızda her zaman yaşayacak bir siyaset, kültür ve sanat insanı olarak tarihe geçmiştir. Siyasi görüş farklılıklarının ötesinde, ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliği için çaba gösteren aziz vatanımızın çok değerli bir evladıydı. Sağlık sorunlarını kamuoyuyla paylaşırken dahi ‘Barış için çalışmaya devam edeceğim’ demesiyle milletimizin gönlünde yer edinmiştir.

Haberin Devamı

Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen: Sırrı Başkan kürsüden zaman zaman bizim yarım bıraktığımız şeyleri tamamlardı, biz de şimdi onun eksik kalan şiirinin bu süreç olduğunu ve bu süreci tamamlama sorumluluğumuz olduğunu ifade ediyoruz.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu: En netameli, en sıkıntılı, en zorlu konuları bile, o sanatçı kimliğinden ve nüktedan yapısından kaynaklanan tarzıyla yumuşatırdı ve çözülemeyecek dediğimiz birçok tartışmanın da çözülebilmesine çok ciddi katkıları olmuştur.