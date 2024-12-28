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Önder ve Buldan Öcalan ile görüşecek

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#Sırrı Süreyya Önder#Pervin Buldan#İmralı
Önder ve Buldan Öcalan ile görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

Adalet Bakanlığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde görüşme talep eden DEM Parti grubundan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e izin verdi.

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Adaya bugün gidebilecekleri dün telefonla iki milletvekiline doğrudan iletildi. Hava şartlarının uygun olması halinde Buldan ve Önder’in Mudanya Limanı’ndan römorkörle İmralı’ya hareket edeceği bildirildi. Ancak hava şartlarının uygun olmaması halinde görüşmenin yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

İSİM TERCİHİ

DEM Parti’den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başta olmak üzere tüm milletvekilleri Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Bakanlığın Buldan ve Önder’e izin vermesinde, ağırlıkla Öcalan’ın tercihinin etkili olduğu belirtildi. İki vekil çözüm sürecini yürüten heyetlerde görev almışlardı.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim yasama yılı açılışında DEM Parti başkanlarıyla el sıkışmış ve sonraki günlerde, Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakması çağrısı yapmasını istemişti. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Milletvekili Ömer Öcalan adaya giderek amcasıyla görüştü. Bahçeli, daha sonra DEM Partili yetkililer ile Öcalan arasında temas kurulmasını istemişti. ◊ ANKARA

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#Sırrı Süreyya Önder#Pervin Buldan#İmralı

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