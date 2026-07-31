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Önder Sav’dan aile boyu istifa

Güncelleme Tarihi:

#Önder Sav#CHP#Istanbul
Önder Sav’dan aile boyu istifa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, “Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte CHP’deki siyasi yaşamımı sonlandırıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içerisinde CHP’den istifa ediyorum” dedi.

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Geçmiş günlerde bir grup eski milletvekiliyle birlikte CHP’den ayrıldığını açıklayan Önder Sav, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla gerekçelerini anlattı. CHP’de üstlendiği kritik görevlerle bilinen Önder Sav, partinin çalkantılı dönemlerinde etki ettiği kararlarla gündeme gelmişti. CHP’de kalan kişilere saygı duyduğunu söyleyen Sav, 1957 yılında CHP Gençlik Kolları ile başlayan siyasi parti serüveninin öne çıkan kısımlarını anımsattı. Sav şunları söyledi:

70 YILIN SONUNDA

“Partinin bugünkü yöneticileri halkın içine çıkamaz, cenaze törenlerine bile yoğun korumayla gidebilen bir duruma gelmişlerdir. Maalesef önceden haberli esnaf ziyaretlerinde bile Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki gibi çığırtkan kullanılarak, davul-zurna eşliğinde bu ziyareti gerçekleştirmiştir. İşin acı tarafı İstanbul’da bir üye katılım töreninde temin edilmiş, parayla alınmış figüranların üyelikleri ve katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayacak bir parti değildir. Özetle CHP, kurucu felsefesinden, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerinden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Her CHP’li gibi CHP benim de vazgeçilmez aile yuvam oldu. Böyle bir yuvadaki huzursuzluklar, geçimsizlikler ister istemez her CHP’li gibi 70 yılını bu partiye vermiş bir siyaset adamı olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır. 66 yıllık hukukçuluk hayatımda görmediğim hukuksuzluklar CHP’de yaşanır olmuştur. Sessiz kalmam mümkün değildi. Böyle kalmayı kendime yakıştıramazdım.” 

 

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#Önder Sav#CHP#Istanbul

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