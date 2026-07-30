Önder Sav, CHP'den istifa etti

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CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav, yaklaşık 70 yıllık parti üyeliğini sonlandırarak CHP'den istifa etti. CHP'deki önemli figürlerden biri olan Sav'ın istifa kararı, parti siyasetinde dikkat çeken bir gelişme oldu.

ÖNDER SAV KİMDİR?

Önder Sav, Türk siyasetinin ve hukuk camiasının uzun yıllar öne çıkan isimlerinden biridir. 1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğan Sav, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yaptı. Ankara Barosu Başkanlığı ve 1989-1995 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden Sav, farklı dönemlerde Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 1974 yılında kurulan Bülent Ecevit Hükümeti'nde Çalışma Bakanı olarak görev alan Sav, özellikle 2000-2010 yılları arasında yürüttüğü CHP Genel Sekreterliği göreviyle partinin en etkili isimlerinden biri oldu. Deniz Baykal döneminde parti örgütü üzerindeki etkisi nedeniyle CHP'nin en güçlü yöneticileri arasında gösterilen Sav, 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından genel sekreterlik görevinden ayrıldı.