Önder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Önderin Eş Anlamlısı

Kısaca topluma kılavuz olan ve onlara liderlik eden kişileri önder denmektedir. Toplum içerisindeki pek çok insanı belli bir amaç altında hedefe yöneten kişi olarak da dile getirmek mümkün. Türk Dil Kurumu bu kelime için, ‘lider’ sözcüğünü ele almış durumda.

Önder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Toplumu örgütleyen ve kılavuzluk eden, bir hedef altında onları belli bir noktaya yönelten ya da ulaştıran kişiler için önder kelimesi kullanılır. Aynı zamanda değerli bir isim olarak erkek çocukları için ele alınmaktadır. Önder adına ayrıca lider kelimesini eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

Önderin Eş Anlamlısı

Önder kelimesi için anlamdaş şekilde karşılık olan lider kelimesi aynı ifade üzerinden ele alınabilir.

‘’Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Cumhuriyeti yaşıyoruz.’’

‘’Tam bir lider gibi konuşma yaptı.’’

Görüldüğü üzere bu gibi cümleler içerisinde lider ile beraber önder kelimesini anlamdaş şekilde kullanabilirsiniz.