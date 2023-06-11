Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye beş roket düştü

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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 5 roket düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı'ndan, Kilis'in Öncüpınar bölgesine yönelik gerçekleşen roket saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 adet çok namlulu roketatar ÇNRA saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.