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Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 25 milyon TL değerinde ilaç ve kaçak eşya ele geçirildi

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#Öncüpınar Sınır Kapısı#Operasyon#Ticaret Bakanlığı
Öncüpınar Gümrük Kapısında 25 milyon TL değerinde ilaç ve kaçak eşya ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 09:20

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak kaçakçılara göz açtırmıyoruz. Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, yasadışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi.
Operasyonu gerçekleştiren mesai arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

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#Öncüpınar Sınır Kapısı#Operasyon#Ticaret Bakanlığı

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