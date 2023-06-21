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Önceki görevini yeni makamda teslim etti

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#Numan Kurtulmuş#Efkan Ala#AK Parti Genel Başkanvekilliği
Önceki görevini yeni makamda teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu göreve seçilmeden önce yürüttüğü AK Parti Genel Başkanvekilliği’ni halefi AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala’ya devretti. Ala, Kurtulmuş’u dün Meclis Başkanlığı makamında ziyaret ederek hem yeni görevinden dolayı kutladı hem de kendi görevini devraldı.

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 Ala ile uzun yıllardır siyasette birlikte olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, “Kendisi devleti tanıyan, siyaseti, Türkiye’nin hedeflerini bilen ve gerçekten demokrat, reformcu, yerli ve milli, şuurlu bir siyaset çizgisini takip eden çok kıymetli bir arkadaşımız” dedi. Türkiye’nin tarihi dönemlerinin birinden geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, “Bu, yalnızca Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bir dönem değil aynı zamanda Türkiye’nin önüne 100 yıllık yeni hedefler koyduğu bir dönemin başlangıcı. TBMM, Türkiye siyaseti olarak böyle tarihi bir eşiğin başlangıcındayız” görüşünü dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala da AK Parti’nin kurulduğu günden beri reformist bir parti olduğunu belirterek, Türkiye’nin dünyanın en güçlü ve etkili 10 devleti arasına girmesi için çalışacaklarını söyledi. 

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#Numan Kurtulmuş#Efkan Ala#AK Parti Genel Başkanvekilliği

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