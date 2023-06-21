Önceki görevini yeni makamda teslim etti

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Ala ile uzun yıllardır siyasette birlikte olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, “Kendisi devleti tanıyan, siyaseti, Türkiye’nin hedeflerini bilen ve gerçekten demokrat, reformcu, yerli ve milli, şuurlu bir siyaset çizgisini takip eden çok kıymetli bir arkadaşımız” dedi. Türkiye’nin tarihi dönemlerinin birinden geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, “Bu, yalnızca Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bir dönem değil aynı zamanda Türkiye’nin önüne 100 yıllık yeni hedefler koyduğu bir dönemin başlangıcı. TBMM, Türkiye siyaseti olarak böyle tarihi bir eşiğin başlangıcındayız” görüşünü dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala da AK Parti’nin kurulduğu günden beri reformist bir parti olduğunu belirterek, Türkiye’nin dünyanın en güçlü ve etkili 10 devleti arasına girmesi için çalışacaklarını söyledi.