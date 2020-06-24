Önce yürüyüş sonra Anıtkabir

Krizin aşılmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın etkili olduğu ortaya çıktı. Ankara’ya girişlerine izin verilmeyen 60’a yakın baro başkanı oturma eylemi başlatmıştı. Baro başkanları geceyi yağan yağmura rağmen dışarıda geçirerek, eylemlerine devam etti. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, gece boyunca yaşadıklarını, “Gece saatlerinde yağmur altında kaldık. Gelen battaniyelere izin verilmedi, getirdiğimiz yemeklere el konuldu. Sabaha kadar şantiyenin önünde, çamurda bekledik” diye anlattı. Sabah saatlerinde ise bir grup CHP milletvekili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş abluka altında bulunan baro başkanlarını ziyaret ederek destek verdi. Meral Akşener

Aynı saatlerde başkanların bir diğer ziyaretçisi ise eleştirilerin odağında bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu oldu. Baro başkanları, Feyzioğlu’na sırtlarını dönerek tepki gösterdi. Sabah uzlaşma sağlandıktan sonra baro başkanları, 150- 200 metrelik tek sıra halindeki sembolik yürüyüşten sonra Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretine basın alınmadı.

FEYZİOĞLU: HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

Metin Feyzioğlu baro başkanlarını ziyaretinde “Meslektaşlarımızın burada durdurulduğunu öğrendiğimizde biz Anıtkabir’de onları bekliyorduk. Gelemeyeceklerini görünce yönetim kurulumuz buraya intikal etti. Ben de dünden beri erişebildiğim herkese erişmiş oldum. Onlar bana kızsalar da ben onlarla aynı fikirde olmasam da, demokratik haklarını kullanmaları için mücadeleye devam edeceğim” dedi.