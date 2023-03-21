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Önce yemek yedi, sonra restoranın güvenlik kamerasını kırdı

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#İstanbul#İstiklal Caddesi#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 09:34

Beyoğlu'nda bir restorana giren şahıs, boş masadaki yiyecekleri yedikten sonra dükkanın güvenlik kamerasına zarar verdi. Önce sandalyeyle sonra elleriyle kamerayı kıran şahıs ardından oradan ayrılırken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, pazar günü saat 19.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana giren bir şahıs kimsenin oturmadığı masadaki tepside bulunan yiyeceklerden atıştırdı.

Önce yemek yedi, sonra restoranın güvenlik kamerasını kırdı

Restoranda bir süre dolaştıktan sonra çıkmak üzereyken güvenlik kamerasını gözüne kestiren şahıs, masadaki sandalyelerden birini alıp kameraya zarar vermeye başladı. Ardından sandalyeyi bırakıp eliyle kameraya birkaç kez vuran şahıs sonra kameranın açısını değiştirdi. Saldırganın tuhaf davranışları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Önce yemek yedi, sonra restoranın güvenlik kamerasını kırdı

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Restoran çalışanı Şirin Dolaşmaz, ‘’Saat 19.00 - 19.30 arası dışardan ismini bilmediğimiz bir beyefendi geldi. Boş bulunan masaya oturup tepsiden bir şeyler atıştırdıktan sonra terası kontrol ediyor. Geri dönüyor ve kameraları kontrol ediyor. Kameranın görüntülediğini fark ettiği an sandalye ile kameraya vuruyor. Ardından terastan indikten sonra geri geliyor ve bu sefer kameramızı yumrukluyor ve yamultuyor. Kameranın yönünü değiştirdikten sonra camlara da zarar vererek aşağı iniyor’’ dedi.

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#İstanbul#İstiklal Caddesi#Güvenlik Kamerası

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