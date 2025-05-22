Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için tarih verdi: Önce yaz sıcağı sonra kuvvetli yağış! | İki kent için alarm: 80 yıl önceki rekor kırılabilir

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Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayı bir sıcak bir soğuk geçti. Ne giyeceğimizi şaşırdık, bazen paltoları çıkardık, montları sandığa koyduk sonra tekrar çıkardık. Dikkati çeken husus yağışların az olmasıydı. Mayıs ayında da yağışlar az oldu. Şubat ve Mart aylarında da dünyada da en sıcak Şubat ve Mart ayını geçirdi. Türkiye'de Şubat ayında sıcaklıklar ortalamaların üstünde geçti. Mayıs ayına geldiğimizde yaza bakan bir mevsimdi. Fakat o kadar da beklediğimiz olmadı. Bu hafta yaz sıcakları başladı gibi, geliyor. Bugün İstanbul'da sıcaklık 29 derece. Bugün Türkiye'de çoğu bölgede 30 derecenin üstünde sıcaklıklar olacak. İzmir'de 33 derece, Antalya'da 30 derece , Adana'da 35 derece gibi hatta aşırı sıcaklara da kaçabilir.

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"PAZAR GÜNÜ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR"

Bugün ve önümüzdeki 3 gün, pazar dahil olmak üzere, bu sıcaklıklar devam edecek. Pazar günü bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul'da 32 dereceye çıkacak sıcaklık birdenbire. Birdenbire dediğim yani 28 derecen bir 4 derecelik ısınma gözüküyor pazar günü.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR, SICAKLIKLAR 8-9 DERECE DÜŞECEK"

Montları biraz daha bekletelim. Pazar günü yağış var. Pazar günü Marmara'ya, Kuzey Ege'ye ve Batı Karadeniz'e yağış geliyor. Yağış biraz kuvvetli. Kuvvetli sıcakların arkasından gelen soğuk yağışı çok fazlalaştırır. Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, Marmara İstanbul dahil buna, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli gözüküyor. Bu yağış pazartesiye de sarkacak. Yağışla birlikte sıcaklıklar 8-9 derece düşecek. Bu önemli bir düşüş.

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"MONTU BİR HAFTA DAHA GİYEBİLİRİZ"

Montu bir hafta daha giyebiliriz. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren sıcaklıklar aslında ortalamaya, normaline dönecek. Önümüzdeki o hafta bu şekilde gidecek. Türkiye genelinde yağışlar fazlalaşacak. İç Anadolu'da tarımsal açıdan yağışa çok ihtiyaç var."

İKİ İLDE HAFTA SONU SICAKLIK REKORLARI KIRILABİLİR

Öte yandan Balıkesir ve Bursa'da hafta sonu hava sıcaklıklarının yaz ayları ortalamalarının üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bursa ve Balıkesir'de hafta sonunda sıcaklık rekorları kırılabilir. Balıkesir ve Bursa'da 25 Mayıs pazartesi günü hava sıcaklıklarının her iki kentin de mayıs ayı uzun yıllar ortalaması olan 17,7 derecenin 2,26 katına çıkarak, 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bursa'da ortalama en yüksek sıcaklığın 16 derece üzerinde, Balıkesir'de ise 14,7 derece üzerinde sıcaklık tahmin ediliyor.

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80 YIL ÖNCEKİ SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Mevsim normallerine göre Bursa'nın haziran ayı en yüksek sıcaklık ortalamasının 28,4, temmuz ayı ortalamasının 30,9 ve ağustos ayı ortalamasının 31,1 derece olması gözönünde bulundurulduğunda kentte pazar günü yaz mevsimini bile geride bırakacak kavurucu sıcaklar etkili olacak. Balıkesir'in ise kayıtlarda haziranda en yüksek sıcaklık ortalaması 30,1, temmuz ve ağustosta ise 32,7 derece olarak geçiyor. Bursa'da 26 Mayıs 1945'te 37 derece olarak ölçülen mayıs ayı en yüksek sıcaklığı, 25 Mayıs'ta yeni bir rekorla geçilebilir. Balıkesir'de ise en yüksek mayıs ayı sıcaklığı 17 Mayıs 2020'de 37,8 olarak ölçüldü.

Meteroloji Genel Müdürlüğünce güneş çarpmasından korunma yöntemleri de anlatıldı. Güneş çarpmasının aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlık olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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"Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabilir ya da kalıcı zararlar verebilir. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (yüde 70'in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynar. Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikelidir. Güneş ışınları ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşmaktadır. İnsan sağlığı açısından en etkili ışın ultraviyole ışınlarıdır. Ülkemizde genellikle yaz ayları ve gündüz 11.00-15.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpmasının en sık görüldüğü yerler sıcak ve nemli deniz sahilleridir."

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Açıklamada güneş çarpmasının belirtileri de şöyle sıralandı:

"Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir. Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur. Kalp atışları düzensizdir. Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir. Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





