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Gündem
Ahmet YEŞİLMEN/DHA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 02:04 | Son Güncelleme:

Önce yaşadığı evi yaktı, sonra itfaiyecilere saldırdı

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Önce yaşadığı evi yaktı, sonra itfaiyecilere saldırdı

Fatih'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, yaşadığı binanın çatısını yaktı. Daha sonra yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine çatıdaki tuğlaları fırlattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şefik isimli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı binanın çatısını yaktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıyı yakan kişi yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri çatıda bulunan tuğlaları fırlattı.

Önce yaşadığı evi yaktı, sonra itfaiyecilere saldırdı

Çatıdaki adam, polisin dakikalarca süren ikna çabalarının ardından teslim olurken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Binanın çatısından yükselen alevler ise kısa sürede kontrol altına alındı. Görgü tanığı Halil İbrahim Enes, “Burada oturuyorduk. Baktığımızda bir kişi dama çıkmış evi yakıyordu. Biz de polis ve itfaiyeyi çağırdık.

Ekipler gelince de herkese taş atmaya başladı. Kendisini tanımıyorum. Polisler de kendisini alıp götürdü. 2 gün önce binayı yakacağını söylemişti. Bugün de söylediğini yaptı” diye konuştu.

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