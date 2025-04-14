Önce yalan sonra itiraf

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İstanbul Kartal’daki binanın üçüncü katında yaşayan Emre Erim (42) ve Özbekistan uyruklu eşi Shoksana Tolibova (28), dört yıldır evliydi ve iki çocuk sahibiydi. İddiaya göre çift bir süredir geçimsizlik yaşıyordu. 6 Nisan Pazar günü 21.30 sıralarında aralarında yine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkelenen Shoksana Tolibova, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim’i kalbinden bıçakladı. Erim, aldığı darbenin ardından kanlar içinde yere yığıldı.

AMBULANSI DEĞİL TAKSİYİ ÇAĞIRDI

Yere düşen eşini gören Tolibova, 112 Acil yerine mahalledeki taksi durağını aradı. Tolibova, durakta telefonu açan kişiye “Eşimin hastaneye gitmesi gerekiyor” diyerek taksi istedi. Evin kapısına gelen taksici, hasta olarak düşündüğü Emre Erim’e yardım için eve çıktı. Ancak taksici kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı. Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Erim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Erim’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii’nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

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Bir kebapçıda garson olarak çalışan Tolibova, polis ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde “Kocam bıçağın üzerine düştü” diyen Shoksana Tolibova, daha sonra “Her gün tartışma yaşıyorduk, yine kavga çıktı, olay yaşandı” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolibova, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.