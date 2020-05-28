Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler

Olay, saat 13.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 460 Sokak’ta meydana geldi. 3 kişinin birbirlerine bıçakla saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında, sokağa çıkma kısıtlaması olan genç P.R. (17), arkadaşı C.İ. (17) ve M.K. (17) ile kardeşi H.K. (16), sokaktaki kaldırımda yaklaşık 1 saat boyunca sohbet etti. Sohbetin ardından P.R., yanlarından ayrıldıktan sonra 3 arkadaş birbirleriyle tokalaşıp, öpüştü. M.K. arkadaşı C.İ. ile önce tokalaşıp, öpüştü.

Sonrasında ise bilinmeyen nedenle cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşını sağ bacağından bir anda yaraladı. C.İ. de yaralı halde cebinden çıkardığı bıçakla M.K.'ye saldırdı. H.K.'de ağabeyi kurtarmak için C.İ.'ye tekme, tokat saldırdı.

Çevredekiler araya girip, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada M.K. ve H.K. kardeşler, tekrar C.İ.'ye saldırarak kavgaya devam etti. Kavga sırasında M.K. de başından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.K. ile C.İ. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.K. polis tarafından gözaltına alındı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.