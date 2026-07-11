Önce tahliye sonra gözaltı

PAPARA’ya yönelik yasadışı bahis ve kara para suçlarından yürütülen soruşturma 11 Ekim 2025’te tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında olduğu 5 yönetici hakkında 14 yıldan 28 yıla hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istemiyle dava açılmıştı.
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Ahmet Faruk Karslı, 7 Temmuz 2026’da yargılandığı İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce tahliye edilmişti. Başsavcılığın yaptığı itiraz sonucu Karslı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan Karslı, gözaltına alındı.
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