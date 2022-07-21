Önce taciz etti sonra dövdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti: Erkek adam...

İstanbul’da yaşayan Şevval Ö., bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine geldi. 19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö., iddiaya göre sokakta Talip A.'nın sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi.
Fotoğraf çekildiğini fark eden Talip A., araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız, bir tekel bayiine girerek yardım istedi.
ÇOK SAYIDA FARKLI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Talip A.'nın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkat çekti.
Talip A.'nın “Erkek adam yalakalık, sarkıntılık yapmaz", "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı", "İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler” şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.