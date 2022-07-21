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Önce taciz etti sonra dövdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti: Erkek adam...

#Sakarya#Karasu#Şiddet
Önce taciz etti sonra dövdü Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti: Erkek adam...

Tatil için Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen genç kıza dehşeti yaşatan şahsın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın sosyal medyada, "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı" şeklinde paylaşımları olduğu görüldü.

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İstanbul’da yaşayan Şevval Ö., bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine geldi. 19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö., iddiaya göre sokakta Talip A.'nın sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi.

Fotoğraf çekildiğini fark eden Talip A., araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız, bir tekel bayiine girerek yardım istedi.

Önce taciz etti sonra dövdü Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti: Erkek adam...
Tekel bayiine de gelen saldırgan, genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırıp telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Önce taciz etti sonra dövdü Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti: Erkek adam...

Olayın ardından genç kız darp raporu alırken, tacizci Talip A. ise tutuklanarak Sakarya 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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ÇOK SAYIDA FARKLI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Talip A.'nın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkat çekti.

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Talip A.'nın “Erkek adam yalakalık, sarkıntılık yapmaz", "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı", "İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler” şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

Önce taciz etti sonra dövdü Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti: Erkek adam...

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#Sakarya#Karasu#Şiddet

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