Önce sustu sonra ‘senaryo’ yazdı... Beyza Nur, sevgilisinin evine girdikten 6 dakika sonra öldürüldü

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Ankara’da yaşayan üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya (22), Çankırı’da çiftliği bulunan, mandıra sahibi Ege Rüştü Akoğlu (23) ile duygusal ilişki yaşıyordu. Çiftin ilişkisi 5 yıldır sürüyordu. İddialara göre, Ege Rüştü, zaman zaman genç kıza şiddet uyguluyor, hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Ruhsatsız silahı bulunan Ege Rüştü, 19 Ekim 2023 günü, Beyza ile görüşerek Keçiören’deki evine gelmesini istedi. Beyza saat 17.22’de, Ege Rüştü ile telefonla görüşerek evin kapısını açmasını istedi. Genç kız eve girdikten sonra çift tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Ege Rüştü, yakın mesafeden boyun ve kafa bölgesine ateş ederek genç kızı öldürdü. Ege Rüştü, emniyet, savcılık ve hâkimlik sorgularından susma hakkını kullandı. Şüpheli, ‘kadına karşı kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından tutuklandı.

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SAVCI: KASTEN ÖLDÜRDÜ

İddianamede, şüphelinin telefonu üzerinden yapılan incelemede, olay günü saat 17.22’de Beyza’nın şüpheliyi aradığı, bu aramadan 6 dakika sonra ise şüphelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığına dikkat çekilerek, “Beyza Nur’un şüpheliyi arayıp eve gelmesi ile öldürme olayı bu 6 dakika içerisinde meydana geldi. Beyza Nur’un eve gelmesinden hemen sonra şüpheli ile aralarında çıkan tartışma esnasında şüphelinin yakınında hazır bulundurduğu ruhsatsız tabancası ile ateş ederek Beyza Nur’u öldürdü. Şüpheli ifadesinde ve sorgusunda susma hakkını kullanmış ise de yer gösterme işlemi sırasındaki anlatımından olayın kaza ile gerçekleştiğini belirttiği ancak tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin eylemini kasten gerçekleştirdiği kanaatine varıldı” denildi.

TANIDIK SAVUNMA

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3 Temmuz’daki ilk duruşmasında da savunma yapmayan sanık, 25 Eylül’deki ikinci duruşmada savunma yaptı. Çelişkili beyanlarda bulunan sanık, olay günü Çankırı’dan Ankara’ya geldiğini, yolda iken Beyza’nın arayıp görüşmek istediğini, kendisine zaman ayırmadığı şeklinde konuşmalar yaptıklarını, genç kızın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek özetle şöyle dedi:

“Ben, hayvanlar nedeniyle aldığım silahımı yağlıyordum. Bu sırada kapı çaldı. Diyafondan baktım Beyza bana küfrediyordu. Önce kapıyı açmak istemedim. Sonra telefonla aradı, ‘Kapıyı açmazsan seni tüm mahalleye rezil ederim’ diyerek küfretti. Elimdeki silahı odadaki radyatörün üzerine bırakarak kapıyı açtım. Beyza, sarhoş gözü dönmüş gibiydi. ‘Sen nasıl erkesin, niye bana zaman ayırmıyorsun’ diye küfretmeye başladı. Bu sırada radyatörün üzerinde bulunan silahı almaya çalıştı. Ben engel olmaya çalıştığım sırada silah patladı. Sonra Beyza yere düştü. Yanağından kan geliyordu, 112’yi arayarak yardım istedim.”

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ÇANKIRI’DA YAĞ KALMAMIŞ

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır’ın, silahı neden Ankara’ya getirdiği sorusuna da sanık, “Orada yağ yoktu, silahı yağlamak için Ankara’ya getirdim. Yağlama ihtiyacı olunca silahı Ankara’ya getiriyordum” yanıtını verdi. Beyza’nın ailesinin avukatı Celal Söylemez ise sanığın silahı Ankara’ya getirmesinin cinayeti önceden tasarlayarak, planladığını gösterdiğini iddia etti.

‘ABLAMI TEHDİT EDİYORDU’

- Duruşma boyuncu kızının fotoğrafını taşıyan Anne Nesrin Kaya gözyaşları içinde, 29 Eylül gününün kızının doğum günü olduğunu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. Beyza’nın kardeşi Betül Sena Kaya da, “Sürekli şiddet uyguluyordu. Şiddetin dışında da ablamı tehdit ediyordu. Ablam olaydan 3 ya da 4 ay öncesinde aldatıldığını öğrendi. Ablam bitirmek istediğinde şahıs tehditler savurdu yine bitiremezsin edemezsin tarzında. Kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Planladığını düşünüyorum” iddiasında bulundu.

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Sanığın attığı tehdit mesajlarının yer aldığı telefon da mahkemeye delil olarak sunuldu.