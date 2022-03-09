Önce suç uydur sonra kurban seç

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianameye göre, dönemin Ergenekon savcısı Zekeriya Öz soruşturmalarda görev yapacak personeli özel olarak seçti. Teknik bilirkişi ve değerlendirmeciler, FETÖ sanığı olan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu’nun işbirliğinde, bir başka FETÖ’cü polis müdürünün görev yaptığı Konya Emniyet Müdürlüğü’nden seçildi. Savcıların örgüt mensuplarından oluşturduğu özel çalışma grupları, kurguladıkları senaryolar doğrultusunda mağdurlardan alınan imajlara suç delilleri yükledi. Suçsuz insanların ceza almaları sağlandı.

15 TEMMUZ’A ZEMİN

İddianamede, kumpasın amacının ülkeyi 15 Temmuz darbe girişimine taşıyacak sürecin başlatılmasına katkı sağlamak olduğu ifade edildi.