Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Önce suç uydur sonra kurban seç

#Poyrazköy#FETÖ#Kumpas
Önce suç uydur sonra kurban seç

Poyrazköy-Kafes-Amirallere Suikast-ÇYDD-ÇEV soruşturmalarında görev yapan polis ve bilirkişiler hakkında hazırlanan iddianamede (Poyrazköy kumpas iddianamesi), FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün nasıl kumpas kurduğu detaylarıyla yer aldı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianameye göre, dönemin Ergenekon savcısı Zekeriya Öz soruşturmalarda görev yapacak personeli özel olarak seçti. Teknik bilirkişi ve değerlendirmeciler, FETÖ sanığı olan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu’nun işbirliğinde, bir başka FETÖ’cü polis müdürünün görev yaptığı Konya Emniyet Müdürlüğü’nden seçildi. Savcıların örgüt mensuplarından oluşturduğu özel çalışma grupları, kurguladıkları senaryolar doğrultusunda mağdurlardan alınan imajlara suç delilleri yükledi. Suçsuz insanların ceza almaları sağlandı.

15 TEMMUZ’A ZEMİN

İddianamede, kumpasın amacının ülkeyi 15 Temmuz darbe girişimine taşıyacak sürecin başlatılmasına katkı sağlamak olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Poyrazköy#FETÖ#Kumpas

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu