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Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler: Çocukların feryadı yürekleri dağladı

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#Kırıkkale#Cinayet#Silah
Önce silah sesi duydular, ardından acı gerçekle yüzleştiler: Çocukların feryadı yürekleri dağladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 02:06

Kırıkkale'de apartman dairesindeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, bir kişiyi tabancayla öldürülmüş halde buldu. Babalarının cenazesini gören çocuklarının feryadı ise yürekleri dağladı.

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Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi 1080. Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde çıkan tabanca seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Ali Özdoğan'ı (54) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tabancayla vurulduğu anlaşılan Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Özdoğan'ın cenazesi, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayın cinayet olma ihtimaline yönelik şüpheli olarak düşünülen D.K.'yı gözaltına aldı. 4 çocuk babası Ali Özdoğan'ın AFAD'ta çalıştığı öğrenildi.

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#Kırıkkale#Cinayet#Silah

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