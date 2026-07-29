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Önce sevgilisini sonra olayla alakasız iki genci katletmişti: 'Kıskançlık krizine girdim' dedi

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Adana
Önce sevgilisini sonra olayla alakasız iki genci katletmişti: Kıskançlık krizine girdim dedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:01

Adana’da seyir tepesinde tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz’ı (44), ardından da Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey’i (28) tabancayla öldüren Osman Ataş’ın (28) cinayetleri kıskançlık krizine girerek işlediği ortaya çıktı. Tutuklanan Ataş’ın ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik” dediği belirtildi.

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Olay, 25 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman Ataş, sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz’ı otomobiline bindirip, seyir tepesine götürdü.

Önce sevgilisini sonra olayla alakasız iki genci katletmişti: Kıskançlık krizine girdim dedi

Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz’ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Önce sevgilisini sonra olayla alakasız iki genci katletmişti: Kıskançlık krizine girdim dedi

Şüpheli daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i cinayete tanık olduklarını düşünerek vurup, aracına bindikten sonra kaçtı.

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Önce sevgilisini sonra olayla alakasız iki genci katletmişti: Kıskançlık krizine girdim dedi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Önce sevgilisini sonra olayla alakasız iki genci katletmişti: Kıskançlık krizine girdim dedi

OTOMOBİLDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenli kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada şüphelinin, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ne gittiği belirlendi. Polis, Osman Ataş’ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Önce sevgilisini sonra olayla alakasız iki genci katletmişti: Kıskançlık krizine girdim dedi

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‘NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM’

Öte yandan Osman Ataş’ın, bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz’ı girdiği kıskançlık krizi sonucu öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Osman Ataş’ın, ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum” dediği bildirildi.

 

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Adana

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