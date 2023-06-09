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Önce sağanak sonra heyelan

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#Ordu#Ünye#Akkuş
Önce sağanak sonra heyelan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

Ordu’da 2 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle 94 noktada heyelan meydana geldi. Can kaybı ve yaralanma olmazken, yollarda ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

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Ordu İkizce, Çaybaşı, Akkuş ve Ünye’de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Pazartesi günü başlayıp aralıklarla salı günü akşam saatlerine kadar etkili olan kuvvetli sağanak, derelerin taşmasına ve heyelanlara neden oldu.

Yağış nedeniyle 4 ilçede 94 noktada heyelan oldu. Sağanağın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, heyelanlı alanlarda temizlik çalışması başlattı. Kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte yanlış yerleşim yerleri olduğunu ve bu nedenle yeni yerleşim alanları kurulduğunu söyledi.

Önce sağanak sonra heyelan

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KALICI ÇÖZÜM ARANIYOR

Başkan Güler, “Burası heyelan bölgesi. Sel tehlikesini atlatıyoruz ama heyelan tamamen toprak ve yer yapısıyla ilgili. İlimizde yanlış yerleşimler var. Zamanında halkımız manzarası güzel yerleri yerleşim yeri seçmiş ama işin jeolojik boyutuna, jeofizik boyutuna bakmamışlar. Buralarda şimdi kalıcı bir çözüm olsun diye yeni yerleşim yerleri yapıyoruz” diye konuştu.

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#Ordu#Ünye#Akkuş

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