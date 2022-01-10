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Önce sağanak sonra dolu

#Dolu Yağışı#Sağanak Yağış#Marmaris
Önce sağanak sonra dolu

Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı felç etti. İşyerleri ve evleri su bastı, cadde ve sokaklar ise 20 dakika boyunca süren dolu nedeniyle beyaza büründü.

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla’nın güney ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından önceki gün akşam saatlerinden itibaren özellikle Bodrum ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle itfaiye ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Bahçelievler Mahallesi’nde yoğun su birikintisi nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 2 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, gece boyu 10 işyeri, 2 ev ve 22 bahçede su baskınlarına müdahale etti. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle caddeler ise beyaza büründü.

Bodrum merkeze metrekareye 41.5, Turgutreis Mahallesi’ne ise 82.8 kilogram yağış düştü. Dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sağanak etkisini yitirirken, yağışlar aralıklarla sürdü. Bodrum-Datça arası feribot seferi ise denizlerdeki fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Gümbet ile Turgutreis Mahallesi’ndeki yol, gece yoğun su birikintisi nedeniyle 1 saat ulaşıma kapandı.

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BEYAZA BÜRÜNDÜ

Marmaris’te ise kuvvetli sağanak önceki gece 23.00 sıralarında doluya döndü. Nohut büyüklüğünde 20 dakika boyunca kuvvetli dolu yağışı nedeniyle sokak ve caddelerde yoğun su birikintileri oluştu.

İçmeler Mahallesi, İçmeler-Turunç ile Asparan-Hisarönü Mahallesi arasındaki Karayolu’nda yazın yanan orman alanları nedeniyle çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu sular taşkına neden oldu. Dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. Dolu nedeniyle ilçenin sokak ve caddeleri beyaza büründü.

İlk belirlemelere göre 11 evin balkon ve terasları dolu yağışı nedeniyle su bastı. 14 işyerinin açık kalan dükkân tenteleri dolu nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Camları kırılan 17 araçta ise maddi hasar meydana geldi. İlçe merkezinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönen yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saatte metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağmurun düştüğünü, yağışların gün boyunca aralıklı kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceğini bildirdi.

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SOKAKTA OYNADILAR

Dolu yağışı devam ettiği sıralarda bazı kişiler beyaza bürünen sokak ve caddelere çıkarak oyunlar oynadı. Doluyu ellerine alarak kartopu haline getirenler birbirlerine atarak dakikalarca ıslanmalarına aldırış etmeden oynadı. Kimi vatandaşlar evlerinin balkon pencerelerine çıkarak öz çekim yaptı.

 

 

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#Dolu Yağışı#Sağanak Yağış#Marmaris

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