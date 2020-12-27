Önce polise saldırdı sonra hastaneyi karıştırdı

Alınan bilgiye göre, Taksim'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları bir takside müşterilerin maske takmadığını tespit etti. Uyarıya rağmen maske takmayan Lübnan vatandaşı B.H. denetim yapan polise fiziki müdahalede bulundu.

Pasaportunu vermemekte de direnen turist, ekip aracına bindirilerek gözaltına alındı.

Lübnanlı turist adliyeye sevkinden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, burada da polislere mukavemetini sürdürdü.

Öte yandan hastanedeki işlemleri sırasında duvara kafa atarak kendini yaralamaya çalışan turistin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Lübnanlı B.H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.