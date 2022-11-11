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Önce Pitbull sonra sokak köpeği saldırdı: Kuduz aşısı yapıldı

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#Köpek#Kuduz#Diyarbakır
Önce Pitbull sonra sokak köpeği saldırdı: Kuduz aşısı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 13:56

Diyarbakır'da bir süre önce Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı K.Ö. (28), bu kez beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yardıma koşan arkadaşı Y.F.'nin (28) kolu kırılırken, köpekten kendisi kurtulan K.Ö.'ye kuduz aşısı yapıldı.

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Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayıp, hafif sıyrıklarla kurtulan K.Ö.'ye, bu kez bahçedeki beslemek istediği sokak köpeği saldırdı. Bağıran K.Ö.'nün yardımına arkadaşı Y.F., koştu. K.Ö.'yü köpekten kurtarmaya çalışan Y.F.'nin kolu kırıldı. Saldırıdan kendi çabasıyla kurtulan K.Ö., köpeği bağlayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Önce Pitbull sonra sokak köpeği saldırdı: Kuduz aşısı yapıldı

Ambulansla hastaneye kaldırılan K.Ö.'ye kuduz aşısı yapılırken, Y.F.'nin de kolu alçıya alındı. İki arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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#Köpek#Kuduz#Diyarbakır

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