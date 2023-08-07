Önce otomobilin camına bakarak saçını taradı, sonra para ve altın çaldı

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Olay, 16 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için Melek Girmez Sokağı'na gelen Saffet Furkan D. (28), otomobilini yol kenarına park edip, bölgeden ayrıldı. Aracın yanına gelen Rıdvan A., otomobilin camına bakarak saçını tarıyormuş gibi keşif yaptı. Aracın yakınında bekleyen Rıdvan A., sokakta kimsenin olmadığı bir anda otomobilin arka camını taşla kırıp, uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar aracın yanına gelen Rıdvan A., eline geçirdiği poşetle, otomobilin arka koltuğundaki içinde altın kolye ile 1000 lira bulunan poşeti çalıp kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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AYNI YÖNTEMLE İÇİNDE 8 BİN 500 DOLAR OLAN ÇANTAYI ÇALDI

Otomobiline döndüğünde camın kırık olduğunu ve parasının çalındığını fark eden Saffet Furkan D.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin Rıdvan A. olduğunu ve 1 gün önce de aynı yöntemle Abdullah M.'nin (29) otomobilindeki 8 bin 500 dolar olan çantayı çaldığını saptadı.

Rıdvan A.'nın farklı tarihlerde 7 iş yeri ve 4 otomobilden daha Hırsızlık yaptığını tespit eden polis, şüpheliyi Seyhan ilçesinde, saklandığı adrese yapılan baskınla yakaladı.

Emniyete götürülen Rıdvan A., hakkındaki suçlamaları kabul ederken; Abdullah M.'nin otomobilinden çaldığı miktarın 8 bin 500 dolar değil, daha az miktarda olduğunu öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.