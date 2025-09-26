Önce öldürüp sonra parçalara ayırmıştı! Caninin yargılandığı davada karar çıktı

Haberin Devamı

Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde 27 Mayıs 2024 tarihinde öldürdüğü 79 yaşındaki Nihat Salih’in cesedini parçalayarak 4 farklı çöp konteynerine attığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Bilal Dilek’in (39) yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Dilek ile müştekiler ve müşteki avukatları katıldı.

"OLAY GÜNÜ EVDE BİLE DEĞİLDİM"

Mahkemede savunma yapan Sanık Bilal Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Ben öldürmedim. Olay günü evde bile değildim. Ben saat 8.00’de işe gittim, ertesi gün eve geldim. Yalan söylemiyorum, doğruları konuşuyorum" şeklinde konuştu.

Kararı açıklayan mahkeme, Bilal Dilek’in "canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunduğu, inceleme sonucu ölenin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğunun belirlendiği yer aldı.

Olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1.Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, kişinin ölümünün, boyun bölgesinden kesilerek başın vücuttan ayrılmasına bağlı meydana geldiği, ölüm sonrası kolları, bacakları ve bel bölgesinden kesilerek vücudunun parçalanmış olduğu anlatılarak, canavarca hisle hareket eden sanığın, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.