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Önce oğlunun ayağını ezdiler sonra bıçakla katlettiler... Masraf cinayeti

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#Adem Gökhan#Metin Gökhan#Bayrampaşa
Önce oğlunun ayağını ezdiler sonra bıçakla katlettiler... Masraf cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 07:00

Restoran işletmecisi Adem Gökhan’ın kardeşi ciple, aynı caddede beyaz eşya dükkânı işleten Ercan Keskin’in oğlu Anıl Keskin’in ayağını ezdi. Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemeyince tartışma çıktı. Adem Gökhan ve akrabası Metin Gökhan’ın bıçaklı saldırısına uğrayan Ercan Keskin hayatını kaybetti, oğlu Anıl Keskin yaralandı.

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İSTANBUL Bayrampaşa’da, geçen ay, restoran işletmecisi Adem Gökhan’ın kardeşinin kullandığı cip, aynı caddede beyaz eşya dükkânı bulunan Ercan Keskin’in (47) oğlu Anıl Keskin’in ayağını ezdi. Yaralanan Anıl Keskin, hastanede tedavi edildi. Kaza sırasında aracın içinde bulunan Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemedi.

Önce oğlunun ayağını ezdiler sonra bıçakla katlettiler... Masraf cinayeti

Bunun üzerine, Bayrampaşa Emintaş İhsan Atlı Sanayi Sitesi’nde, önceki gün 10.00 sıralarında, Adem Gökhan ile Ercan Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Adem Gökhan, akrabası Metin Gökhan ile birlikte Ercan Keskin ve oğlu Anıl Keskin’e bıçakla saldırdı. Ercan Keskin o sırada kardeşi Cengiz Keskin’i aradı. Dükkâna gelen Cengiz Keskin ise bıçak darbelerinden kendini korudu. Yaralı baba oğul, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak, 2 çocuk babası Ercan Keskin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anıl Keskin’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ercan Keskin’in cenazesi, defnedilmek üzere Giresun’a götürüldü. Adem Gökhan ve Metin Gökhan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi. İki şüpheli, ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Önce oğlunun ayağını ezdiler sonra bıçakla katlettiler... Masraf cinayeti

Ercan Keskin’in kardeşi Cengiz Keskin, “Ben konuşmak için gittiğimde, karşımdakilerin saldırıya geçmek dışında bir niyeti olmadığını gördüm. Ortamı yumuşatmaya çalıştım ama bana da bıçakla saldırmaya çalıştılar. Kendimi korumasaydım, ben de hayatımı kaybedebilirdim” diye konuştu.

Önce oğlunun ayağını ezdiler sonra bıçakla katlettiler... Masraf cinayeti

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#Adem Gökhan#Metin Gökhan#Bayrampaşa

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