Önce laf attı sonra doktorun boğazını kesti
İstanbul Maçka Demokrasi Parkı’nın İTÜ Yerleşkesi çıkış kapısında dün saat 18.00 sıralarında, doktor Süleyman Dönmez ile iki kadın meslektaşı, Emrah D. (32) ile sözlü taciz yüzünden tartışmaya başladı.
Emrah D. elindeki bira şişesini kırdıktan sonra doktor Dönmez’in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, Emrah D. koşarak olay yerinden kaçtı.
İLK YARDIMI ARKADAŞLARI YAPTISaldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez’in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredekiler koştu. Bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı. Süleyman Dönmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırgan Emrah D.’nin Eyüp’teki adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Emrah D. emniyete götürüldü. Yapılan incelemede Emrah D.’nin 5 kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan kaydı çıktı.
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