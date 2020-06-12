Önce laf attı sonra doktorun boğazını kesti

Emrah D. elindeki bira şişesini kırdıktan sonra doktor Dönmez’in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, Emrah D. koşarak olay yerinden kaçtı.

İLK YARDIMI ARKADAŞLARI YAPTI Saldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez’in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredekiler koştu. Bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı. Süleyman Dönmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırgan Emrah D.’nin Eyüp’teki adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Emrah D. emniyete götürüldü. Yapılan incelemede Emrah D.’nin 5 kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan kaydı çıktı.

