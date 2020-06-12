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Çetin AYDIN / İSTANBUL - Murat DELİKLİTAŞ / DHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Önce laf attı sonra doktorun boğazını kesti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Önce laf attı sonra doktorun boğazını kesti
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İstanbul Maçka Demokrasi Parkı’nın İTÜ Yerleşkesi çıkış kapısında dün saat 18.00 sıralarında, doktor Süleyman Dönmez ile iki kadın meslektaşı, Emrah D. (32) ile sözlü taciz yüzünden tartışmaya başladı.

Emrah D. elindeki bira şişesini kırdıktan sonra doktor Dönmez’in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, Emrah D. koşarak olay yerinden kaçtı.

İLK YARDIMI ARKADAŞLARI YAPTI

Önce laf attı sonra doktorun boğazını kesti
Saldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez’in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredekiler koştu. Bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı. Süleyman Dönmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırgan Emrah D.’nin Eyüp’teki adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Emrah D. emniyete götürüldü. Yapılan incelemede Emrah D.’nin 5 kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan kaydı çıktı.
Önce laf attı sonra doktorun boğazını kesti

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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