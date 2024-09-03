Önce kurşunlayıp sonra haraç istediler! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

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Olay, 26 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Halil İbrahim C., kuzeni Abdullah T. ile birlikte Mobilyacılar Sitesi’ndeki çalıştığı iş yerine gitti. Halil İbrahim C.’nin kullandığı motosikletteki Abdullah T., tabancayla iş yerine 3 el ateş etti. Camlarına isabet eden kurşunlarla zarar gören iş yerine saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ertesi gün aynı iş yerinde çalışan Lütfi T. ise patronunu arayıp bir organize suç örgütünün ismini kullanarak 5 milyon lira haraç istedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER

İş yeri sahibinin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adresler belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen ve birlikte hareket ettikleri belirlenen şüpheliler, sorgularında, hiçbir örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürüp, haklarındaki suçlamaları kabul etti.

2 TUTUKLAMA

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil İbrahim C. ile Abdullah T., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, Lütfi T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.