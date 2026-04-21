×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Önce kurşunlandı sonra yakıldı… 370 bin liralık vahşet

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 07:00

Ramazan Er cinayetinin detayları ortaya çıktı. 370 bin TL’lik borç için cinayeti işlediği belirlenen Bilal ve Yusuf Mutlu kardeşlerin, Ramazan Er’i ‘atış talimi’ bahanesiyle kandırarak kiralık araçta infaz edip cesedini yaktığı anlaşıldı.

Haberin Devamı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde 2 Ekim 2025’te, tabancayla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu. Çalışma sonucu, cesedin 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e (20) ait olduğu tespit edildi. Yakalanan 14 şüpheliden kardeşler Bilal (21) ve Yusuf Mutlu (19) ile Nurullah Yüksel (21) tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

PARAYI GERİ ÖDEMEMEK İÇİN...

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, cinayetin detaylarına yer verildi. İddianameye göre, maktul ile şüpheli kardeşler arasında 2025 yılı mayıs ayında Ramazan Er'in kardeşine ait kredi kartından nakit çekim yapılmasıyla başlayan ve 370 bin TL'ye kadar ulaşan bir borç meselesi oluştu. Parayı geri ödeyemeyen kardeşlerin, maktulü susturmak amacıyla cinayeti planladıkları ve iz takibini zorlaştırmak için kiralık araç ayarladıkları belirtildi.

Haberin Devamı
Olay günü ‘atış talimi’ bahanesiyle Ramazan Er'i kiralık araca alan kardeşlerin, Nusaybin karayolu üzerinde park halindeyken cinayeti işledikleri değerlendirildi. İddianamede, araç içerisinde Bilal Mutlu'nun, torpido gözündeki tabancayı alarak arka koltukta oturan Ramazan Er'in önce vücuduna, ardından başına birden fazla el ateş ettiği, cinayet sonrası Nurullah Yüksel'in de yardımıyla cesedin başka bir araçla kırsal alana taşındığı, Yusuf Mutlu'nun bir istasyondan aldığı benzinle cesedi ateşe verdikleri, şüphelilerin cinayetin ardından aracı yıkadıkları ve maktule ait cep telefonunu parçalayarak yok ettikleri belirtildi.

Mutlu kardeşler için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Cesedin taşınması ve delillerin gizlenmesi aşamalarında yer alan Nurullah Yüksel hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!