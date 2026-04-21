Önce kurşunlandı sonra yakıldı… 370 bin liralık vahşet

Haberin Devamı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde 2 Ekim 2025’te, tabancayla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu. Çalışma sonucu, cesedin 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e (20) ait olduğu tespit edildi. Yakalanan 14 şüpheliden kardeşler Bilal (21) ve Yusuf Mutlu (19) ile Nurullah Yüksel (21) tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın Düğün yapacaklar altın için geç kalmayın Haberi görüntüle

PARAYI GERİ ÖDEMEMEK İÇİN...

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, cinayetin detaylarına yer verildi. İddianameye göre, maktul ile şüpheli kardeşler arasında 2025 yılı mayıs ayında Ramazan Er'in kardeşine ait kredi kartından nakit çekim yapılmasıyla başlayan ve 370 bin TL'ye kadar ulaşan bir borç meselesi oluştu. Parayı geri ödeyemeyen kardeşlerin, maktulü susturmak amacıyla cinayeti planladıkları ve iz takibini zorlaştırmak için kiralık araç ayarladıkları belirtildi.

Haberin Devamı

Olay günü ‘atış talimi’ bahanesiyle Ramazan Er'i kiralık araca alan kardeşlerin, Nusaybin karayolu üzerinde park halindeyken cinayeti işledikleri değerlendirildi. İddianamede, araç içerisinde Bilal Mutlu'nun, torpido gözündeki tabancayı alarak arka koltukta oturan Ramazan Er'in önce vücuduna, ardından başına birden fazla el ateş ettiği, cinayet sonrası Nurullah Yüksel'in de yardımıyla cesedin başka bir araçla kırsal alana taşındığı, Yusuf Mutlu'nun bir istasyondan aldığı benzinle cesedi ateşe verdikleri, şüphelilerin cinayetin ardından aracı yıkadıkları ve maktule ait cep telefonunu parçalayarak yok ettikleri belirtildi.

Mutlu kardeşler için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Cesedin taşınması ve delillerin gizlenmesi aşamalarında yer alan Nurullah Yüksel hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.