Önce kızları sonra ikizleri: İlik nakli koca bir aileyi kurtardı

Kemik iliği nakli süreci tamamlanan çocuklar ve aileleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen anlamlı etkinlikte donörleri ile bir araya geldi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Bölümü tarafından organize edilen buluşmada ayrıca, Ressam Aslı Vize’nin tedavi gören çocukları konu alan 'Gör Beni' adlı resim sergisi de ziyarete açıldı.

​BİR BABANIN ÜÇ MUCİZESİ

​Etkinliğin en dikkat çeken hikâyesi Şaban Arıslı’ya aitti. 2014 yılında kızı Mira Ceren’in 'talasemi majör' hastalığına yakalandığını belirten baba Arıslı, kızının İsrailli bir donörden yapılan nakille sağlığına kavuştuğunu anlattı. Ancak yıllar sonra doğan ikizleri Hasan ve Hüseyin’in de aynı hastalığa yakalanmasıyla dünyasının karardığını söyleyen Arıslı, “Kâbusumuz dayıdan gelen nakille masala dönüştü. Sadece bir tüp kan, bir çocuğun hayatını kurtarabiliyor” diyerek donör farkındalığının önemini vurguladı.

'1000 NAKİL, 1001 MASAL'

​Nakil üzerinden 10 yıl geçen Ali Kerem’in annesi Merve Demirkapı da yaşadıkları zorlu süreci umutla paylaştı. Kardeşinden yapılan nakille hayata tutunan oğlu için, “O zaman kimse bulunamamıştı, donör olmak bu kadar kolayken ulaşamamak çok acıydı” dedi.

Prof. Dr. Tunç Fışgın ise hastane olarak 1000’den fazla çocuk kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu bir bilimsel toplantı değil, duyguların paylaşıldığı bir buluşma. Ailelerin gözünden bu süreci görmek bize çok şey öğretiyor” ifadelerini kullandı.