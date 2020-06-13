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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Önce keşif yaptılar sonra 3 bin 600 dolar çaldılar

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Önce keşif yaptılar sonra 3 bin 600 dolar çaldılar
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Gaziantep'te, girdikleri evden 3 bin 600 dolar ve bir cep telefonu çalan iki şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık için seçtikleri evin çevresinde keşif yapma anları ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saçaklı Mahallesi'nde bulunan bir ikametten 3 bin 600 dolar para ve cep telefonu çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların, bahsi geçen adrese hırsızlık amacıyla girmeden önce çevrede keşif yapma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerden tespit edildikten sonra gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki yasal işlemlere devam edildiği belirtildi.

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