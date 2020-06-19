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Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Önce kelepçe sonra maske!

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Konya Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı operasyonu ile yakalanan Nuri Yaman gözaltına alındı. Yaman’ın hakkında müebbet ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Hakkında kasten ve tasarlayarak adam öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından müebbet ve 12 yıl hapis cezası bulunan Nuri Yaman, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Hüsamettin Çelebi mahallesinde bulunan müstakil bir evde kaldığı öğrenilen Yaman kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra elleri kelepçelenen zanlıya polis ekiplerinin ardından maske taktığı görüntüler ise dikkat çekti.

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