Önce kelepçe sonra maske!

Hakkında kasten ve tasarlayarak adam öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından müebbet ve 12 yıl hapis cezası bulunan Nuri Yaman, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.



Hüsamettin Çelebi mahallesinde bulunan müstakil bir evde kaldığı öğrenilen Yaman kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra elleri kelepçelenen zanlıya polis ekiplerinin ardından maske taktığı görüntüler ise dikkat çekti.