Önce kaza yaptı sonra ortalığı birbirine kattı! Gazeteci kaçınca da kovaladı

Haberin Devamı

Kaza, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı ile Selçuk Bulvarı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olarak direksiyon başına geçip otomobili ile trafiğe çıkan A.B.A. (26) isimli sürücü, kavşakta Veyis M. (59) yönetimindeki 68 ABM 893 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu şans eseri her iki araçta da yaralanan olmazken otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu. A.B.A.'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs kaza sonrası aracı kendisinin kullandığını iddia ederek polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı.

Polis memurları kent güvenliği kameralarında inceleme yaparak aracı erkek şahsın değil yanında bulunan A.B.A.'nın kullandığını tespit etti. Bunun üzerine A.B.A.'nın yanına giden polis ekipleri kadına alkol metre uzatarak alkol kontrolü yapmak istedi. Kendisine uzatılan alkol metreye üflediği sırada görüntü almak isteyen muhabiri fark eden sürücü muhabirin görüntü aldığı telefonunu elinden kaparak aldı.

Haberin Devamı

Bir süre aldığı telefonu vermeyen A.B.A. basın mensuplarına küfürler yağdırarak daha sonra telefonu basın mensubuna geri iade etti. A.B.A. basın mensubunu darp etmek için üzerine yürüdü.

Gazetecinin kaçması üzerine arkasından kovalayan A.B.A. bu kez de gazeteciye tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan A.B.A. oturtulduğu bir kafe masasında eline geçirdiği her şeyi gazetecilerin üzerine atarak, “Çekmesin, babam görürse keser beni” dedi.

A.B.A.'nın kullandığı araçta bulunan erkek şahıs ise basın mensuplarına önce “Çekmeyin” dedi sonrasında ise kazaya karıştıkları araca tekme atarak, “Çek şurayı da çek” diye aracın farını parçaladı.

Sonra da basın mensuplarına “İşini yap” diye defalarca bağıran şahıs, polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Tüm bu yaşananlar gazeteci ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi. A.B.A.'nın yapılan alkol kontrolünde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edilirken alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Haberin Devamı

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Veyis M. ise, “Ben buradan direkt geliyordum. Buradan süratli bir şekilde gelip vurdu. Aracı kadın kullanıyordu” dedi. A.B.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı.