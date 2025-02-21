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Önce kar topu oynayıp halay çektiler sonra kavga çıktı

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#Sultangazi#Kavga#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 11:35

Sultangazi'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ara sokakları beyaza bürüdü. Sokakta halay çeken vatandaşlar arasında bir süre sonra kavga çıktı. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Sultangazi de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokağa çıktı. Ordu Caddesi'nde bir grup sokakta uzun süre halay çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta bir süre sonra kavga çıktı. Nedeni bilinmeyen kavga bir süre sonra araya girenler sayesinde son buldu. Bazı vatandaşlar kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Önce kar topu oynayıp halay çektiler sonra kavga çıktı

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#Sultangazi#Kavga#Kar Yağışı

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