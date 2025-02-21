Önce kar topu oynayıp halay çektiler sonra kavga çıktı

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İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Sultangazi de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokağa çıktı. Ordu Caddesi'nde bir grup sokakta uzun süre halay çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta bir süre sonra kavga çıktı. Nedeni bilinmeyen kavga bir süre sonra araya girenler sayesinde son buldu. Bazı vatandaşlar kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.