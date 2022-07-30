Önce kamera şakası sandı... Bulduğu 30 bin lirayı sahibine teslim etti

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Ramazan Şen (32), evine giderken 30 bin 15 lira para para buldu. Şen, bulduğu paranın kamera şakası olmadığını anlayınca durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde paranın sahibine ulaşan polis, 30 bin 15 lirayı teslim edildi. Şen, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yürüyüş yaparken aracın yanında yüklü bir miktarda para olduğunu gördüğünü söyledi.

İLK ÖNCE KAMERA ŞAKASI SANDIM"

Parayı ilk bulduğunda kamera şakası düşündüğünü ifade eden Şen, "İlk önce kamera şakası olduğunu düşündüm. Öyle bir şey değildi. Gecenin ilk saatiydi karanlık bir sokaktı. Parayı aldık kendi sitemizin güvenlik kulübesine gittik orada saydık. Sonra polisi aradık, polis arkadaşlar geldi. Daha sonra bu aracın sahibine ait olduğunu düşünerek aracın sahibine ulaştık. Kendisi de buranın önemli esnaflarındanmış. Muhasebe müdürünü aradı paranın miktarını doğru bir şekilde söyleyince. Emniyete gittik tutanak karşılığında parayı kendisine teslim ettik. 30 bin 15 liraydı. Muhasebe müdürü de tam 30 bin 15 lira deyince aklımızda da bir şüphe kalmadı" dedi.