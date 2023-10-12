Önce itiraf sonra inkar

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İzmir Bayraklı’daki barda, 20 Eylül sabahı 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, işyerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerce yapılan kontrolde, dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner’in (67) öldüğü tespit edildi. Vücudunda 3’üncü derece yanık bulunan işletme sahibi Mustafa Bendeş (52) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bendeş de hayatını kaybetti.

SEVGİLİ TUTUKLANDI

Geçen pazartesi günü emniyete giden Esra Başkaya (36), olayla ilgili ifade verdi. Bendeş’in erkek arkadaşı olduğunu, sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya, olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Bir süre bekleyip yangının dükkânı sardığını görünce olay yerinden kaçtığını ancak aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup teslim olduğunu söylediği kaydedildi. Başkaya itirafın ardından ise yalan söylediğini, yangını kendisinin başlatmadığını anlattı. Başkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.