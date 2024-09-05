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Önce iş yerinde çalışanını, sonra evde eşini öldürdü! Dehşet anları kameraya yansıdı

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#Cinayet#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri
Önce iş yerinde çalışanını, sonra evde eşini öldürdü Dehşet anları kameraya yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:32

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Gafari Çolak'ın (60), tüfekle gittiği fıstık işletmesinde çalışanı Nuh Kartal’ı (50) tüfekle vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Daha sonra gittiği evde eşi Gülizar Çolak’ı (59) da öldüren Gafari Çolak’ın, Nuh Kartal'a ateş ederken olay yerinde bulunan 2 kişinin kendilerini korumak için uzun süre gizlendiği anlar görüntülerde yer aldı.

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Olay, 22 Ağustos günü ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'ndeki meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gafari Çolak, sahibi olduğu fıstık işletmesine giderek elindeki tüfekle el arabasıyla fıstık boşaltan Nuh Kartal’a peş peşe ateş etti.

Önce iş yerinde çalışanını, sonra evde eşini öldürdü Dehşet anları kameraya yansıdı

Olayın ardından evine giden Çolak, bu kez eşi Gülizar Çolak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de vurarak öldüren Gafari Çolak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nuh Kartal’ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Önce iş yerinde çalışanını, sonra evde eşini öldürdü Dehşet anları kameraya yansıdı

Jandarma ekipleri Gafari Çolak’ı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adiyeye sevk edilen Çolak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Önce iş yerinde çalışanını, sonra evde eşini öldürdü Dehşet anları kameraya yansıdı

Bu arada Çolak'ın Nuh Kartal'ı vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gafari Okan’ın peş peşe ateş ettiği, bu sırada olay yerinde bulunan 2 kişinin kendilerini korumak için uzun süre gizlendiği görüldü.

Önce iş yerinde çalışanını, sonra evde eşini öldürdü Dehşet anları kameraya yansıdı

 

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#Cinayet#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri

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