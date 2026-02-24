Önce Gülten şimdi Nurcan

Haberin Devamı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Recep Kurtboz (54) ile sevgilisi Nurcan Bozyel (49) arasında önceki gece 22.30 sıralarında şehir içi tren istasyonu durağında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü sırada belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kurtboz, Bozyel’i başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Kurtbol aynı silahı kendi başına dayayıp ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Bozyel, hastaneye kaldırıldı. Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Nurcan Bozyel de dün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



İstanbul Çatalca’da yaşayan Gülten Ürkmez de geçen cumartesi günü, hayatını kâbusa çevirdiği için ayrılmak istediği eşi Serkan Ürkmez tarafından yine durakta başından vurularak öldürülmüştü.