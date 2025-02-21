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Önce Gökçe'yi sonra 5 yaşındaki kardeşini bıçaklamıştı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

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#Kadına Şiddet#Gökçe Nur#Ankara
Önce Gökçeyi sonra 5 yaşındaki kardeşini bıçaklamıştı Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 15:27

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi Alihan E. (24) tarafından annesinin evinde bıçaklanan ve pencereye çıkarak yardım isteyen Gökçe Nur E.'nin (21) tedavisi devam ediyor. Gökçe Nur E., boşanmak istediğini ve eve dönmeyeceğini söyleyince eşinin sinirlenip, bıçakladığını söyledi.

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Alihan E., boşanmak istediğini söyleyerek, evi terk eden Gökçe Nur E. ile konuşmak için dün kayınvalidesinin evine gitti. Alihan E., kayınvalidesi olmadığı sırada Satıkadın Mahallesi'ndeki eve girerek, eşini ikna etmeye çalıştı. Ancak Gökçe Nur E., boşanmak istediğini ve eve dönmek istemediğini söyledi. Alihan E., bunun üzerine eşi Gökçe Nur E. ile kayınbiraderi K.Ö.'yü (5) bıçakla yaraladı. Gökçe Nur E., yaralı halde pencereye çıkarak yardım istedi. Bu sırada Alihan E., kendisini de bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Alihan E., Gökçe Nur E. ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Önce Gökçeyi sonra 5 yaşındaki kardeşini bıçaklamıştı Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

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'KORKUYLA PENCEREYE ÇIKTIM'

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Gökçe Nur E., yaşadıklarını anlattı. Gökçe Nur E. "Dün yanıma geldi. Ben kendisine boşanmak istediğimi ve eve dönmeyeceğimi söyledim. Ondan sonra bana sinirlendi. Mutfağa gitti ve bıçak aldı eline. Karnıma, sırtıma ve bacaklarıma bıçak sapladı. Sonra küçük kardeşim direnmeye çalıştı. O esnada kardeşime de bıçak sapladı. O anın korkusuyla pencereye çıkarak yardım istedim. ‘Ambulansı arayın, yardım edin’ dedim. O sırada eşim bıçağı kendisine saplamaya başladı. Ardından da kaçtı" dedi.

Önce Gökçeyi sonra 5 yaşındaki kardeşini bıçaklamıştı Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Olayın yaşandığı dairenin üst katında oturan Büşra Bozkurt ise "Yaralı kadın ve çocuk kanlar içindeydi. Saldırgan, kayınvalidesinin evde olmayışından faydalanarak içeri girmiş" dedi.

Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen K.Ö. ile Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alihan E.'nin tedavileri de sürüyor. 

 

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#Kadına Şiddet#Gökçe Nur#Ankara

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