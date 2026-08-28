Önce galeriyi yaktılar sonra para istediler

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İstanbul Avcılar’da bulunan oto galeriye ait park halindeki 4 otomobilden 3’ünde dün 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 otomobili tamamen sardı. İşyeri çalışanları, alevlerin ulaştığı otomobillerden birini bulunduğu yerden çekerek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, kurtarılan otomobilde de hasar oluştu.

‘YAKACAK ARAÇ KALMAZSA DİREKT MERMİ YERSİN’

Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, otoparka gelen şüphelilerden birinin cep telefonuyla görüntü kaydı aldığı, diğerinin ise araçları ateşe verdiği görüldü. Şüphelilerin, olayın ardından işyeri sahibine mesaj atarak kundaklama anlarına ait görüntüleri gönderdikleri ve 10 milyon lira haraç istedikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin işyeri sahibine gönderdikleri mesajlarda, “Bu sana kesilen cezanın ilk hamlesi. Kirli ticaretin sokağa olan borcu 10 milyon TL. Vermem diyorsan sıkıntı yok, sende araç çok. Biterse direkt mermi yersin, ona göre süren başladı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.