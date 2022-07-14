Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Önce ezmeye çalıştı, sonra otomobille iş yerine daldı! 'Milimetrelerle kurtuldu'

#İstanbul#Beyoğlu#Kubilay Kavukluoğlu

İstanbul Beyoğlu'nda E.C.A. adlı sürücü, iddiaya göre kendisinden para isteyen kişiye kızarak otomobiliyle ezmeye çalıştı. Para isteyen kişi son anda kaçarak ezilmekten kurtulurken, sürücü kontrolünü kaybettiği otomobille iş yerine girdi. Otomobilden inen sürücü, daha sonra ezmeye çalıştığı kişiyi darbetti. Görgü tanığı Kubilay Kavukluoğlu, "Milimetrelerle ezilmekten kurtuluyor. Herkes panik oldu" dedi. Otomobilin çarptığı iş yerinin çalışanı Akif Kahraman ise "Tam dükkan kapama saatiydi. İyi ki içeride müşteri yoktu. Müşteri olsa can kaybı olabilirdi" ifadelerini kullandı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Arkadaşlarıyla perşembe günü saat 19:00 sıralarında geldiği Emekyemez Mahallesi, Perşembe Pazarı'nda otomobilini park eden E.C.A.'nın yanına gelen bir kişi, iddiaya göre para istedi. E.C.A.'dan para alamayan kişi biraz ilerledikten sonra küfürler savurdu. Bunun üzerine sinirlenen E.C.A., otomobilini geriye sürerek kendisine küfreden kişiyi ezmeye çalıştı.

Otomobilden kaçan kişi son anda ezilmekten kurtuldu. E.C.A. bu defa da otomobili ileri sürerek aynı kişiyi tekrar ezmeye çalıştı. E.C.A. daha sonra kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek bir iş yerine çarptı.

İşte Fotoğrafları

Beyoğlunda korku dolu anlar Ezmeye çalıştı, otomobille iş yerine daldı, darbettiBeyoğlu'nda korku dolu anlar! Ezmeye çalıştı, otomobille iş yerine daldı, darbettiHaberin Tüm Görselleri

Otomobilden inen E.C.A. bu defa da koşarak tartıştığı kişinin yanına giderek darbetti. Araya girenler kavgayı ayırırken, kaza yapan otomobilden inen iki kadın büyük panik yaşadı. İhbar üzerine gözaltına alınan E.C.A. polis merkezinde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Önce ezmeye çalıştı, sonra otomobille iş yerine daldı Milimetrelerle kurtuldu

"EZİLMEKTEN MİLİMETRELERLE KURTULDU"

Olayın görgü tanığı Kubilay Kavukluoğlu, "Olayı bizzat gördüm. Madde bağımlısı kişi, otomobil sürücüsünden para istemiş, otomobilde kadınlar da vardı. Sürücü park ettiği yerden çıkmaya çalışıyordu. Madde bağımlısı ona küfretti, birkaç kötü söz kullandı. Ben içeri girdim. O sırada otomobil geri gelmeye başladı ve onu ezmeye çalıştı. Sonra ileri sürüp yine ezmeye çalıştı. Madde bağımlısı kaçıp milimetrelerle ezilmekten kurtuluyor. Otomobil sonra iş yerinin içine girdi. Sürücü otomobilden inip üstüne saldırdı. Biz araya girdik. Kavgayı ayırdık. Otomobilde kadınlar vardı. Sadece onlar değil herkes panik oldu" dedi.

Önce ezmeye çalıştı, sonra otomobille iş yerine daldı Milimetrelerle kurtuldu

"İÇERİDE MÜŞTERİ OLSA CAN KAYBI OLABİLİRDİ"

Otomobilin çarptığı iş yerinin çalışanı Akif Kahraman ise "Ben içeride tek başımaydım. Tam dükkan kapama saatiydi. İyi ki içeride müşteri yoktu. Müşteri olsa can kaybı olabilirdi. Dükkanda hasarımız var. Çarpma anında içeride insan olsa sıkıntı olabilirdi. Canımız tehlikeye girdi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Önce ezmeye çalıştı, sonra otomobille iş yerine daldı Milimetrelerle kurtuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#Kubilay Kavukluoğlu

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı