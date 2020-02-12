Önce etik sözleşme sonra işbaşı

Müdür, öğretmen, servis şoförü, temizlik görevlisi ve velileri bilinçlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada, işe giren herkese önce etik sözleşme imzalatılıyor. SEV Genel Müdürü Binnur Karademir uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Kâğıt üzerinde kalmayan, yaşayan bir politika oluşturduk. Bu birikimimizi devlet ve özel tüm okulların, eğitim camiasının, meslektaşlarımızın paylaşımına sunmak için çalışmalar yapıyoruz.

İki yıldır Türkiye’deki tüm okullardaki öğretmenlerimizin değil, öğretmen adaylarının da bu konuda farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz.

TÜM PAYDAŞLARIMIZI KAPSIYOR

Çocuk Koruma Politikamız bütün sözleşmeli ve taşeron olarak görev yapan üçüncü şahıslarla tüm paydaşlarımızı kapsıyor. Kurumlarımızda işe aldığımız her kişiye yönelik bir etik form hazırladık. Tüm çalışanlar imzalayarak işe başlıyor.

‘SABIRLI VE NAZİK OLACAĞIM’

Sözleşmede “Hiçbir koşulda küfür ve argo içeren konuşmalar yapmayacağım”, “Sabırlı ve nazik olacağım”, “Sosyal medyadan eğitim dışı konularda öğrenciyle mesajlaşmayacağım” gibi maddeler var.