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Önce eşini yaraladı, ardından kuzenini vurup camide teslim oldu

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#Körfez#Kocaeli#Saldırı
Önce eşini yaraladı, ardından kuzenini vurup camide teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 15:43

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bıçak ve silahla eşi Nurcan B.'yi (33) çocuklarının gözü önünde ağır yaralayan Mehmet Salih B. (45), aynı ilçedeki başka bir mahalleye giderek evinin önünde oturan eşinin kuzenini vurdu. Daha sonra aynı mahalledeki bir eve de ateş açan şüpheli, silahla gittiği camide polise teslim oldu.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Salih B. evde tartıştığı eşi Nurcan B.'yi önce bıçakladı ardından da silahla çocuklarının gözü önünde vurdu.

Önce eşini yaraladı, ardından kuzenini vurup camide teslim oldu

Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçak darbeleri ve 5 kurşunla yaralanan 6 çocuk annesi Nurcan B.'yi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı. Nurcan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Önce eşini yaraladı, ardından kuzenini vurup camide teslim oldu

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CAMİDE SİLAHLA TESLİM OLDU

Mehmet Salih B., aynı ilçedeki Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'a giderek evinin kapısının önünde oturan eşinin kuzeni Alaattin K.'yi silahla yaradıktan sonra yakınında bulunan Kınalı Sokak'ta eşinin akrabası Veysi B.'nin evine ateş açtı.

Önce eşini yaraladı, ardından kuzenini vurup camide teslim oldu

Yaralanan Alaattin K., ihbarla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aynı ilçedeki Hz. Ali Camisi'ne giden Mehmet Salih B., kullandığı silahla polise teslim oldu. Mehmet Salih B.'nin boşanmasında aşamasında olduğu ve daha önce eşinin şikayetiyle kendisine 4 kez uzaklaştırma cezasının verildiği öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Önce eşini yaraladı, ardından kuzenini vurup camide teslim oldu

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#Körfez#Kocaeli#Saldırı

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