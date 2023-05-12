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Önce eşini, sonra kendini bıçakladı

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#Karaman#Serhat Şagil#Kadına Şiddet
Önce eşini, sonra kendini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 12:20

Karaman'da Serhat Şagil (30), tartıştığı eşi Mihriban Şagil'i (27) vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Yaralı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Konya'nın Karatay ilçesinde oturan Serhat ve Mihriban Şagil çifti dün belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Mihriban Şagil evi terk edip, Karaman'da Sakabaşı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Serhat Şagil de bugün Karaman'a giderek görüşmek için eşini Sıla Parkı'na çağırdı. Çift burada görüştüğü sırada, belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Önce eşini, sonra kendini bıçakladı

Tartışmanın büyümesiyle Serhat Şagil, eşini vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mihriban Şagil olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serhat Şagil de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mihriban Şagil’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

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#Karaman#Serhat Şagil#Kadına Şiddet

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