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Önce eşine sonra polise saldırdı: Biber gazlı müdahale

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#Bursa#Biber Gazı#Gözaltı
Önce eşine sonra polise saldırdı: Biber gazlı müdahale
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 08:42

Bursa'da eşine saldırdığı öne sürülen şüpheli, çağırılan polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Selim A., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle eşine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Selim A. gelen polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Selim A.'nın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Önce eşine sonra polise saldırdı: Biber gazlı müdahale

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Bursa#Biber Gazı#Gözaltı

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