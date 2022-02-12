Önce düğün salonunun kapısına çarptı, sonra otomobilini sopayla parçaladı

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Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun önünde yaşandı. Bir kişi kullandığı otomobil ile düğün salonunun giriş kapısına çarptı. Ardından otomobilden inerek beyzbol sopasını çıkaran sürücü, çevredeki insanlara "Sizlik bir şey yok" dedikten sonra otomobile vurmaya başladı. Beyzbol sopasıyla otomobilin cam ve kapılarına vuran sürücü, büyük hasara neden oldu. Daha sonra eline aldığı kesici bir aletle otomobilin tekerleklerini patlatan sürücü yürüyerek uzaklaştı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SAKİN OLUN, SİZLİK BİR ŞEY YOK' DEDİ, SONRA DA PARAMPARÇA ETTİ"

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Yaşananları anlatan Ferhat Karaman, "Bir araç geldi, ne olduğunu anlamadan girişe daldı. Beyzbol sopasını çıkarıp, arabayı paramparça etti. Daha sonra da kayıplara karıştı. 'Siz sakin olun' dedi, daha sonra da sopayla arabaya vurmaya başladı. İnsanlara, 'Sakin olun, sizlik bir şey yok' dedi, sonra da paramparça etti. Binanın giriş kapılarına da vurdu. Sonra da gitti" dedi.