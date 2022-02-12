Önce düğün salonunun kapısına çarptı, sonra otomobilini sopayla parçaladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybettiSon tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Ukrayna her taraftan kuşatıldı Ruslar ülkeyi terk ediyor...Ukrayna her taraftan kuşatıldı! Ruslar ülkeyi terk ediyor...#RUSYA
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Bakan Nebati duyuracak Gözler saat 14.00e çevrildi...Bakan Nebati duyuracak! Gözler saat 14.00'e çevrildi...#Nureddin Nebati
Çok konuşulacak dava Bilirkişi: Suçlu yayaÇok konuşulacak dava! Bilirkişi: Suçlu yaya#Selahattin Şentürk
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Hastanede dehşet anları... Tomografi odasını birbirine kattılarHastanede dehşet anları... Tomografi odasını birbirine kattılar#Sultangazi
Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık’Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’#Turizm
Bu takımın yıldızı Mesut Özil değil Sizi yanlış yönlendirdiler Ali Koç...'Bu takımın yıldızı Mesut Özil değil! Sizi yanlış yönlendirdiler Ali Koç...'#Fenerbahçe
Yalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet TeşkilatıYalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet Teşkilatı#Türk Mukavemet Teşkilatı
Böyle olur Rihannanın hamile kıyafetiBöyle olur Rihanna'nın hamile kıyafeti #Rihanna
El ele geldilerEl ele geldiler#Beren Saat
Yılın Yıldızları belli oldu... Ödül törenine ünlü akını'Yılın Yıldızları' belli oldu... Ödül törenine ünlü akını#Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni
HABERLERGündem Haberleri

Önce düğün salonunun kapısına çarptı, sonra otomobilini sopayla parçaladı

#Istanbul#Beylikdüzü#Otomobil
Önce düğün salonunun kapısına çarptı, sonra otomobilini sopayla parçaladı

Beylikdüzü'nde, bir kişi kullandığı otomobil ile bir düğün salonunun giriş kapısına çarptı, ardından da otomobilden inerek beyzbol sopası ile aracı parçaladı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun önünde yaşandı. Bir kişi kullandığı otomobil ile düğün salonunun giriş kapısına çarptı. Ardından otomobilden inerek beyzbol sopasını çıkaran sürücü, çevredeki insanlara "Sizlik bir şey yok" dedikten sonra otomobile vurmaya başladı. Beyzbol sopasıyla otomobilin cam ve kapılarına vuran sürücü, büyük hasara neden oldu. Daha sonra eline aldığı kesici bir aletle otomobilin tekerleklerini patlatan sürücü yürüyerek uzaklaştı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Önce düğün salonunun kapısına çarptı, sonra otomobilini sopayla parçaladı

"SAKİN OLUN, SİZLİK BİR ŞEY YOK' DEDİ, SONRA DA PARAMPARÇA ETTİ"

Haberin Devamı

Yaşananları anlatan Ferhat Karaman, "Bir araç geldi, ne olduğunu anlamadan girişe daldı. Beyzbol sopasını çıkarıp, arabayı paramparça etti. Daha sonra da kayıplara karıştı. 'Siz sakin olun' dedi, daha sonra da sopayla arabaya vurmaya başladı. İnsanlara, 'Sakin olun, sizlik bir şey yok' dedi, sonra da paramparça etti. Binanın giriş kapılarına da vurdu. Sonra da gitti" dedi.

Gözden Kaçmasın

Hastanede dehşet anları... Tomografi odasını birbirine kattılarHastanede dehşet anları... Tomografi odasını birbirine kattılarHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Beylikdüzü#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası