Önce dolandırdılar! Sonra kumar oynadılar...

Geçen 18 Şubat'ta meydana gelen olayda, iş insanı S.E.'yi bir kişi telefonla arayarak, bankanın müşteri hizmetlerinden olduğunu söyledi. Şüpheli kişi, S.E.'ye hesabında hareketlilik



olduğunu söylerken, telefon kapandı. Hemen mobil bankacılık hesabına giren S.E., hesabından farklı hesaplara 155 bin TL aktarıldığını gördü. Dolandırıldığını anlayan S.E., polise gidip, şikayetçi oldu. Ekiplerin bankayla iletişime geçmesinin ardından yapılan araştırmada, iş insanının mobil bankacılık bilgilerine ulaşıldığı, hesabından S.Y. ve M.E.A. isimli kişilerin hesabına para aktarıldığı, bu kişilerin de aktarılan paranın bir kısmıyla internet üzerinden kumar oynadıkları tespit edildi. S.Y. ve M.E.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.



'BANKANIN GÜVENLİK ZAFİYETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'



S.E.'nin avukatı Abdi Yaşar, müvekkilinin dolandırılmasında bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu öne sürdü. Mobil bankacılık bilgilerine ulaşmanın bu kadar kolay olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Yaşar, "Müvekkilimin mobil bankacılık bilgilerine ulaşan dolandırıcılar, hesaptan 155 bin lira çekmişler. Kumar oynamışlar. Biz bu konuda bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimin bilgilerine bu kadar kolay ulaşılması ve paranın çekilmesi düşündürücüdür. Son zamanlarda aynı bankanın aynı sıkıntıyla gündeme gelmesi normal değildir. Anladığımız bu banka müşterilerinin bilgilerini koruyamıyor. Biz gerekli başvuruları yaptık. Zanlıların yakalanmasını bekliyoruz" dedi.